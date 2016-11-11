Önceki gün tutuklanan Varto Belediye Başkanı Sabite Ekinci, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı ve yerine Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin kayyum olarak atandı. Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ya üye olma, terör örgütüne finans sağlama ve belediye ihalelerinde usulsüzlük suçlarından Varto Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto Belediye Başkanı Sabite Ekinci'nin Varto Sulh Ceza Hakimliği'nin 09.11.2016 tarihli kararı ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan Ekinci'nin, İçişleri Bakanlığı'nın 10.11.2016 tarihli onayı 'Anayasanın 127. Maddesi' uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, "Valiliğimizce geçici olarak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin 11 Kasım 2016 tarihi itibari ile görevine başlamıştır. Mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması için kurulan belediye teşkilatının, devletimizin ve hükümetimizin destekleri ile vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Fatih Çelik