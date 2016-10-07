İlçede son günlerde sayıları artan dilencilere yönelik sabah saatlerinden itibaren operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla toplanan dilenciler, ilçe dışına çıkarıldı. İlçe halkından dilenen bir tek kişinin bile olmadığını ifade eden zabıta memuru Abdulbaki Sinanoğlu, dilencilerin çevre il ve ilçelerden geldiğini belirtti. Bazı çocukların ellerinde çeşitli yazıların bulunduğu kağıtlarla dilendiğini de belirten Sinanoğlu, "Dilenciliği artık meslek haline getirenler var. Biz onları şehrin dışına kendi arabamızla götüremiyoruz. Muş’a giden araçlara bindiriyoruz, kısa bir süre sonra yine şehirde cirit atmaya başlıyorlar. Bazıları ise para almadığında vatandaşa küfür ediyorlar duyumunu aldık" dedi.

Fatih Çelik