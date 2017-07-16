Varto'da teröristlere ait sığınak bulundu

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşlıyaka köyü Hotan Deresi Bölgesi'nde 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2017-32' operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda teröristlere ait 2 odalı sığınak bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Sığınak içerisinde, 5 adet 12 kilogram tüp, 14 piknik tüpü, 80 metre hortum, akü, 2 seyyar lamba, 7 el feneri, 4 adet dörtlü pil bloku, 2 el radyosu, 2 hesap makinesi, bir çift mekap ayakkabı, Kalaşnikof şarjörü, 2 kürek, 2 kazma, testere, 2 halıfleks, 19 konserve ve muhtelif mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili alınan talimatlar doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Nejdet Armağan