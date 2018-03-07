Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) kimdir, kaç yaşında,aslen nereli?

Her hafta Pazartesi akşamları yayınlanan ve Çukur adlı dizide başrolde oynayan ve dizide; doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri rolününü oynayan Vartolu rolünün kim olduğu büyük merakla araştırılıyor. Peki, Vartolu kimdir, kaç yaşında? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?



1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

Ödülleri :

Galatasaray Üniversitesi Sinepark Kısa Film Yarışması - En iyi senaryo -En iyi görüntü - kısa film "Vakit"

Kral Midas Kısa Film Yarışması 'En İyi Film-En İyi Yönetmen' - kısa film "Vakit"

Tiyatro Tiyatro dergisi tarafından "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülü - AuT (Oyun)

17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Seçici Kurul Genç Oyuncu Özel Ödülü - (Aut - Sıfırnoktaiki)

47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim iyi senaryo-en iyi görüntü-en iyi yönetmen-en iyi film ödülü - kısa film "Vakit"

Tiyatro :

AuT (Oyun) – İkincikat tiyatrosu

Karşı Cinsle Tanışma Sanatı - Isparta "sanal cafe"

Filmleri :



2008 – Güz Sancısı

2009 - M.A.T (Dizi)

2009 - Mukadderat

Tarot

Inside The Door

Vakit

Torbacının Esrarı

Sakarya Fırat

2012 - Babalar ve Evlatları (Dizi)

2013 - Merhamet (Dizi)

2014 - İtirazım Var

2014 - Ulan İstanbul

