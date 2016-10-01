Varyap, Bodrum’un gözde bölgesi Yalıkavak'ta dünyaca ünlü marinasından sonra yine dünya çapında bir proje ile buluşturmayı hedefliyor. “Varyap Yalıkavak” projesi ünlü bir otelin yanı sıra sınırlı sayıda satışı yapılacak olan rezidans üniteleri ve özel plajdan oluşuyor. Swiss The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Varyap CEO’su Mehmet Erdinç Varlıbaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada ”Bodrum’un marka değerini ciddi boyutta yukarı taşıyacak 150 milyon Euro değerinde bir proje hazırladık.Burası eşine az rastlanır güzellikte bir arsa ve bu yüzden tasarıma çok önem verdik.Dünyanın sayılı projelerini gerçekleştiren ve Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofisilerinden tasarlanan projede 5 yıldızlı bir otel, 60 adet özel rezidans ve özel plaj bulunuyor.Oteli dünyaca ünlü bir marka işletecek.Görüşmelerimiz son aşamaya geldi.Kasım ayında markayı lanse etmiş olacağız” dedi.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Projenin lansmanda en değerli bloğu olduğunu söyleyen Varlıbaş, “Sınırlı sayıda üniteye sahip olan bu blokta 70 m2 ile 200 m2 arasında değişen rezidans ünitelerinde fiyatlar 390.000 Euro’dan başıyor.Proje satışa sunulmadan gelen talep bizleri Bodrum’a daha dikkatli bakmaya yöneltti.Varyap ile uzun yıllar bağ kurmuş müşterilerimize ise ayrıcalık sağlamak istiyoruz, önceliği onlara vermek istiyoruz. Ödemelerimiz ise % 30 peşin geri kalan 30 ay faizsiz ve eşit taksit miktarıyla Euro cinsinden olacak” diye konuştu.

YABANCILARA SATIŞ OLACAK MI?

Varlıbaş, “Varyap Yalıkavak” projesinde “Yabancılara satış olacak mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi;

“Bodrum yatırım konusunda her türlü olanağı sağlıyor.Özellikle yabancı müşterilerimizin çoğu son yıllar içerisinde Ortadoğu, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katarlı yatırımcılarımız.Bu nedenle projelerimizde yabancı müşterilerimiz elbette olacak” (Şifa Kaymak)



ŞİFA KAYMAK