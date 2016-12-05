Vişne Sanayi Bölgesinde kümelenen, 60 bine yakın istihdam sağlayıp kendi markalarıyla üretim yapan Bursa bebek çocuk konfeksiyon sektörü Ur-Ge projeleri ve yeni pazar hedefleriyle 2017’ye umutla giriyor.

Sektörün 2016’daki durumu, beklentileri ve sıkıntılarını İHA’ya değerlendiren Başkan Atalay, gelecek adına umutlu olduklarını belirtti. 2016’da Rusya krizi ve ve darbe girişimi gibi inanılmaz sıkıntılı süreçler geçirdiklerini hatırlatan BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, “Sarsıldık, ancak irtifa kaybetmedik. Elbette durağanlık yaşadık. 2017’de beklentilerimiz daha yüksek” diye konuştu.

“2 Ayrı Ur-Ge çalışmasıyla Türkiye’de tekiz”

Son yıllarda hükümetin ve Ekonomi Bakanlığı'nın kobilerin gelişmesi amacıyla ciddi çalışmalar içerisine girdiğini belirten Atalay, iki ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur- Ge) Projesi ile Bursa’da ve Türkiye’de tek sektör olduklarını söyledi. Atalay, “Ekonomi Bakanlığı’nın Kobilerin gelişmesi adına güzel küme çalışmaları var. Biz bu konuda iki kümeyle hem Bursa’da hem de Türkiye’de tekiz. İlk kümemizin başlangıcı 1.5 yıl kadar oldu. Almanya, Amerika, Afrika, Güney Amerika’ ya gidildi. İkinci küme de çalışmalarına başladı ve yurt dışına gitmeye başlayacaklar. Sektörün tanıtımı adına çalışmalar yapacaklar. Yaşım 50’yi geçti birçok hükümetler, bakanlıklar ve çalışmalar gördüm. Ancak bu tür samimi çalışmaları ilk defa yakalıyoruz. Kümelenme çalışmalarının yüzde 75’lik masraflarını Ekonomi Bakanlığı karşılıyor. Küme çalışmalarımızı BTSO üzerinden yapıyoruz. Ticaret Odası bize lojistik destek veriyor” dedi.

“6 Kıtaya kendi markalarıyla ürün satan yegane sektörlerden biriyiz”

Kümelendikleri bölgeden kendi markalarıyla 6 kıtaya ürün satan yegane sektörlerden biri olduklarına vurgu yapan Halil Atalay, “ 6 kıtaya ürün satıyoruz. Türkiye’nin yüzde 83’lük konfeksiyon ihtiyacını karşılıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını dünya ülkelerine satıyoruz. Biz fasoncu değiliz. Kendi markalarımızla 6 kıtaya ürün satan yegane sektörlerden biriyiz. Ülkenin dış dünyadaki ticari elçilerinden biriyiz. Yüzlerce, binlerce imalatçı kendi markalarıyla dünyaya mal satıyor, bütün pazarlarda varız. Nitelik anlamında yeterince hakim değiliz. Niteliği arttırmaya çalışıyoruz. Bu sektör 25 yıl öncesi merdiven aldı bir sektördü. Günümüzde ise showrooma döndü. 100’lerce insan çalışıyor. Gelişim, değişim ve gelecek adına umut verici bir durum. Dünya’nın ilgisini çekmek istiyoruz. Burada binlerce imalatçı var. Zaten bir küme halindeyiz. Dış dünyaya günden güne sesimizi duyuruyoruz. 6 kıtadan 372 müşterimizi Bursa’da misafir edeceğiz. Fuarımızı ziyaret edecekler” dedi.

“Vasıfsız işçi bulamıyoruz”

Sektör olarak Bursa’da 60 bin civarında kişiyi istihdam ettiklerini belirten Atalay eleman bulmakta zorluk çektiklerini söyledi. Atalay sözlerini şu şekilde sürdürdü, “ Nitelikli elemanı bırak vasıfsız eleman bulmakta dahi zorluk çekiyoruz. Meslek liselerinin bertaraf edilmesi, bu duruma soktu. Vasıfsız işçi ilanı veriyoruz. Yeterli eleman bulamıyoruz. Suriyeliler can suyu oldu. Aralarında nitelikli olanları da var. Biliyorsunuz ki Suriye’de tekstil sektörü gelişmiş derecede. Önümüzdeki süreç ne gösterir bilemiyoruz. Pakistan, Hindistan’dan önümüzdeki süreçte yetiştirilmek üzere işçi transferinde bulunabiliriz. Türkiye üretim merkezi oluyor”

