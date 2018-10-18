VASKİ'den 12 günlük su kesintisi uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Yeni TOKİ ve Kiracılar TOKİ konutlarında yapılan ilave inşaatların devam ettiği belirtilerek, bu kapsamada ihalesi yapılan terfi merkezlerine bağlantı yapılabilmesi için 12 günlük zorunlu su kesintisine gidileceği belirtildi. Açıklamada, “Su kesintisi 26 Ekim 2018 Cuma gününden başlayarak 7 Kasım 2018 Çarşamba gününe kadar toplamda 12 gün sürecek. Kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbir alması gerekir. VASKİ ekipleri, kesinti süresince Edremit TOKİ sitelerine tankerlerle su takviyesi yapacaktır” denildi.

