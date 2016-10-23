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Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

23 Ekim 2016 10:33

Vatan Caddesi’nde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Oğuzhan Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktaları trafiğe kapatıldı. Saat 07.30'dan tören bitimine kadar araç trafiğine kapatılan yollar ile alternatif güzergahlar şöyle:

"Kapatılan yollar; Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri, D-100 Topkapı istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi. Alternatif güzergahlar; Millet Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi." 

Ufuk Kıvık
İSTANBUL 


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