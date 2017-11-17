Vatan Caddesi’nde alkollü sürücü kaza yaptı

Kaza, saat 05:30 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatan Caddesi üzerinden Bayrampaşa istikametine giden 67 ED 438 plakalı kamyonet sürücüsü Davut Gündüz direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gündüz hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Alkollü olduğu görülen ve polis ekipleri tarafından alkol testi yapılan sürücü Davut Gündüz’ün 1.39 promil alkollü olduğu öğrenildi. Yapılan cezai işlemlerin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza yapan araç ile kokoreç satan Davut Gündüz’ün kaza yapan araç içerisinde bulunan alkol şişelerinin bir kenara attığı görüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Selim Bayraktar