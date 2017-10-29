Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94’üncü yıl dönümü İstanbul’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Vatan Caddesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal vatandaşları selamlayarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Türk bayrağının göndere çekilmesi ile devam etti.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti kahraman şehitlerimizin kanı ile savaş meydanındaki nice yiğitliklerle ve karşılığını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz fedakarlıklarla vücut bulmuş, nadide bir emanettir. Destansı bir kurtuluş mücadelesi ile vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı gösterdiğimiz direniş sadece dış mihraklara karşı kazanılmış zafer değildir. Cumhuriyet içimizde bölücülük hevesinde olan hainlere, mandacılara ve bölücülere karşı kazanılmış bir zaferdir” diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu törende öğrencilerin halk oyunları gösterisi büyük beğeni toplarken, şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yapılan konuşmaların ve gösterilerin ardından askeri birliklerin yürüyüşüne geçildi. Törende kara, deniz ve hava birliklerine bağlı askerlerin yanı sıra polisler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yürüdü. Törende bu yıl yer alan yabancı uyruklu öğrenciler ve klasik otomobil sahipleri büyük beğeni topladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tören boyunca yürüyüşü ayakta izleyerek selamladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Sabah 07.00 itibari ile Vatan Caddesi trafiğe kapatılırken, çevrede, köprü üstlerinde ve caddeyi gören yüksek binalarda keskin nişancılar yerleştirilerek yoğun önlemler alındı. Protokol tribünün yanında yer alan elektrik panolarının kilitleri de kırılarak içleri polis tarafından kontrol edildi.

Mehmet Altunışık - Murat Ergin

