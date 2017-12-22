Vatan Caddesi’nde zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi Anıt Mezar önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelen 34 AR 7971 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak refüjden atlayıp karşı şeritten gelen 34 ZE 1094 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Edirne istikametinden gelen 2 farklı otomobil sürücüsü ise durmayarak kaza yapan araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından 34 ZE 1094 plakalı araç sürücüsü şoför mahallinde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarırken araç içerisinden kıvılcımlar çıkması üzerine köpükle araca müdahale etti.

Karşı şeride geçen aracın motoru parçalandı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan araçlar içerisinden çıkarılan 1’i ağır 6 yaralı ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşırı hızla seyredip karşı şeride geçen ve zincirleme kazaya sebep olan sürücünün kullandığı aracın motoru koparak köprüyol altına düştü. Vatandaşlar araçtan koparak fırlayan motoru şaşkın gözlerle inceledi.

Trafik yoğunluğu yaşandı

Öte yandan kazanın ardından Vatan Caddesi Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu caddede, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından tek şeritten akış sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ufuk Kıvık-Selim Bayraktar