Vatan özlemi yaşlılık dinlemiyor

Suriyeliler sınırda geceden kuyruğa girerek yoğunluğa yol açarken, sabah 9.00'da sınır kapısının açılmasıyla birlikte ülkelerine gitmeye başladı. 40 dereceyi aşan sıcakta saatlerce ayakta bekleyen Suriyelilerin arasındaki yaşlılar ise el arabaları ve tekerlekli sandalyelerle taşınırken, güvenlik güçleri yürüyemeyecek durumda olan yaşlılara öncelik tanıdı. Suriyeliler, yanlarındaki eşyaları taşımakta zorluk çekti.

Şu ana kadar 25 bin Suriyeli ülkesine gitti

Kilis Valiliği tarafından Suriyelilerin Kurban Bayramı'nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesi sonrası, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan şu ana kadar 25 bin Suriyeli ülkesine gitti. Suriyeliler çoğunlukla Fırat Kalkanı Harekatı'yla huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine gidiyor.

Suriyeli Muhammed Mustafa, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için gittiklerini ifade ederek, “Yıllardan beri ülkemize gitmiyorduk. Bizlere böyle bir imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim. İnşallah bayramı geçirdikten sonra yeniden Türkiye’ye geleceğiz” dedi.

Suriyeli Neşet Hasan ise Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye gittiklerini ifade ederek, “Türkiye hükümetini teşekkür ediyoruz bize bayram için böyle bir imkan tanıdığı için. Burada bir düzensizlik var. Buraya bir müdahale olursa iyi olur. Sıraya uyan yok, geriden geçerek ön tarafa geçenler var. Yaşlılar var, çocuklar var. Bir düzene konulması gerekiyor” dedi.

Suriyeli Rabah Beker, “Allah razı olsun Türk milletinden, Türk halkı herkese sahip çıkıyor. Carablus’a gidiyorum. İzmir’den geliyorum. 2,5 yıldır ülkemize gitmiyorduk” dedi.

Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.

Mehmet Ali Dağ