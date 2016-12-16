Kaplan, bir grup partilisi ile Atatürk Parkı’nda yaptığı basın açıklamasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olan Amerika'nın bugün ekonomi silahını kullandığını belirterek, "Türkiye'deki ekonomik kriz derinleşiyor. Ekonomik kriz sonucunda gelişecek bir emekçi ve halk hareketini parçalamak için Amerika'nın kullanacağı sokak gücü yine HDP/PKK olacaktır. HDP'nin kapatılması Türkiye'nin güvenlik meselesidir" diye konuştu.

Kaplan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Binlerce insanımızı şehit eden, milletimizin can ve mal güvenliğini yok eden, çocukları katleden, ülkemizi ve milletimizi bölmek için 30 yıldır terör faaliyetinde bulunan PKK'nın emir ve komutasındaki hareket eden, bölücülük eylemlerinin odağı olan HDP'nin kapatılmasını anayasamız ve ülke bütünlüğümüz açısından zorunlu hale gelmiştir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır. Hukukun emri de budur, milletin talebi de budur."

Basın açıklamasının ardından grup slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı.

Umutcan İşledici

