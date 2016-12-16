Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Vatan Partisi Adana İl Başkanı Kaplan: 'HDP kapatılsın'

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Kaplan: 'HDP kapatılsın'

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, “PKK’nın siyasi uzantısı HDP derhal kapatılmalı. Hukukun emri ve milletin talebi budur” dedi.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Kaplan: HDP kapatılsın

16 Aralık 2016 13:03

Kaplan, bir grup partilisi ile Atatürk Parkı’nda yaptığı basın açıklamasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olan Amerika'nın bugün ekonomi silahını kullandığını belirterek, "Türkiye'deki ekonomik kriz derinleşiyor. Ekonomik kriz sonucunda gelişecek bir emekçi ve halk hareketini parçalamak için Amerika'nın kullanacağı sokak gücü yine HDP/PKK olacaktır. HDP'nin kapatılması Türkiye'nin güvenlik meselesidir" diye konuştu.

Kaplan açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Binlerce insanımızı şehit eden, milletimizin can ve mal güvenliğini yok eden, çocukları katleden, ülkemizi ve milletimizi bölmek için 30 yıldır terör faaliyetinde bulunan PKK'nın emir ve komutasındaki hareket eden, bölücülük eylemlerinin odağı olan HDP'nin kapatılmasını anayasamız ve ülke bütünlüğümüz açısından zorunlu hale gelmiştir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır. Hukukun emri de budur, milletin talebi de budur."
Basın açıklamasının ardından grup slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: Hdp, Vatan Partisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç