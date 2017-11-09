Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Filiz Aker’in ayrıntılı otopsi raporu savcılık dosyasına girdi.

ALKOL VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇ

Ünlü sunucu ve dizi oyuncusu Vatan Şaşmaz’ı vurduktan sonra intihar eden eski manken Filiz Aker’in detaylı otopsisi tamamlandı. Aker’den alınan doku ve kan numunelerini tetkik eden Kimya İhtisas Kurulu uzmanları Aker’in kanında yüksek oranda Alkol ve kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçlarının etken maddelerinin bulunduğunu tespit etti. Ayrıntılı rapor savcılığa gönderildi.

Musa Kesler - Milliyet gazetesi