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Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni detay

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümü ile ilgili ayrıntılı otopsi raporunda şok detaylar ortaya çıktı. Rapora göre Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in kanında kırmızı reçete ile satılan ilaç ile yüksek oranda alkol çıktı.

Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni detay

09 Kasım 2017 09:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Filiz Aker’in ayrıntılı otopsi raporu savcılık dosyasına girdi.

ALKOL VE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇ

Ünlü sunucu ve dizi oyuncusu Vatan Şaşmaz’ı vurduktan sonra intihar eden eski manken Filiz Aker’in detaylı otopsisi tamamlandı. Aker’den alınan doku ve kan numunelerini tetkik eden Kimya İhtisas Kurulu uzmanları Aker’in kanında yüksek oranda Alkol ve kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçlarının etken maddelerinin bulunduğunu tespit etti. Ayrıntılı rapor savcılığa gönderildi.

Musa Kesler - Milliyet gazetesi

Etiketler: Filiz Aker, vatan şaşmaz, Vatan Şaşmaz cinayeti

 

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