Vatan Şaşmaz 'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar'a konuk oldu

Her ay gerçekleştirilen, alanında ünlü isimlerin konuk edildiği Medicana International İstanbul Hastanesi'nin 'Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar' sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ı konuk etti. Hasta ve hasta yakınlarının da katıldığı buluşma izleyiciler tarafından ilgi gördü. Şaşmaz, meslek hayatında yaşadığı en ilginç deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“17 Ağustos Depremi beni de etkiledi”

Şaşmaz hayatında ilk defa sponsor kelimesiyle çalışmaya başladığı televizyon kanalında karşılaştığını belirterek “Bir program yaparken sponsorun şart olduğunu ve sponsorsuz olamayacağını ilk defa duymuştum. 1998 yılında başladığım program 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu ve ben bu programa ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada yaptığım canlı yayınlar ise deneyim anlamında çok şey kattı meslek hayatıma. Meslek hayatımın en yükselen dönemini yaşadığım zamanlardır. Melike Öcalan ile yaptığımız Sabah Şekeri programıyla ekranların fenomeni olduk. Sabah şekeri, televizyon programları, canlı yayınlar, programlar derken Birol Güven bir de sana dizi rolü verelim deyince 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Engin rolüyle evlere konuk oldum” dedi.

“Hangi Mesleği yaparsanız yapın ama sağlığınızı asla ihmal etmeyin”

“Hangi Mesleği yaparsanız yapın ama sağlığınızı asla ihmal etmeyin” diyen Şaşmaz, “Bizim meslekte saat mefhumu yoktur. Bu yüzden uyumanız, kalkmanız, yemeniz, içmeniz konusunda saatlerinize maalesef bağlı kalamıyorsunuz. Biz sabah 9 akşam 5 çalışan insanlar değiliz. Protokol programı sunuyorsam akşam saat 6 da evden çıkmam gerekiyor kimi zaman. Fakat ben kendime özen göstermeye dikkat ederim. Düzenli check-uplarımı yaptırırım. Sizlerin de vurguladığı gibi erken teşhisin ben de farkındayım” şeklinde konuştu.

