Vatan Şaşmaz'ın oğlu oldu | Yasemin Adalı doğum yaptı

Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın oğlu dünyaya geldi. Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı’nın dünyaya getirdiği bebeğe “Asil Vatan ”adı verildiği öğrenildi. Adalı'nın önceki gün doğum yaptığı öğrenildi.

Yasemin Adalı, eşi Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni boyunca karnındaki bebeğini tutmuştu.

VATAN ŞAŞMAZ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından 4 el ateş edilerek öldürüldü. 5 yıldızlı otelde gerçekleşen cinayetin ardından Filiz Aker ise intihar etti.

Olay 27 Ağustos'ta Beşiktaş’ta bulunan 5 yıldızlı lüks bir otel odasında meydana gelmişti. Beşiktaş’taki lüks bir otelin odasında ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, eski Manken Filiz Aker tarafından 4 el ateş edilerek öldürüldü. 5 yıldızlı otel odasında gerçekleşen cinayet sonrasında Aker, intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Vatan Şaşmaz’ın ve Filiz Aker’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vatan Şaşmaz'ın ölümünden sonra tüm sanat camiası yasa boğulmuştu.

FİLİZ AKER KİMDİR?

1963 yılında dünyaya gelen Filiz Aker uzun bir süre mankenlik yaptı. Aynı zamanda oyunculuk yapan Aker, pek çok filmde rol aldı. 1990 yılına kadar Vahşi ve Güzel, Kurtlar Geceyi Severi, Sürgün, Alman Avrat 40 Bin Mark, İnsan Avcıları, Bir Sonbahar Hikayesi gibi filmlerde rol aldı. Daha sonra 1998 yılında mankenlik ve oyunculuğu bıraktı. Bu yıldan sonra İranlı bir iş adamıyla evlenip ABD’ye yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini vermiş. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlamış. Babasının adı Süleyman Şaşmaz, annesinin adı Safiye’dir. Anne babası 1984 yılında boşanmış olan Vatan Şaşmaz anne ve dedesi ile oturmaktadır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Vatan Şaşmaz'ın cenazesi havadan böyle görüntülenmişti.