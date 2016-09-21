Edinilen bilgiye göre; olay Çankaya Mahallesi’nde gerçekleşti. Ev telefonunu arayarak E.S.’ye (50) kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, kuyumcu soygunu olduğunu, olay yerinden kendine ait kimlik bilgilerine ulaşıldığını bildirdi. Daha sonra E.S., kendisini polis olarak tanıtan şahsın yönlendirmesi ile evde bulunan 35 bin TL nakit para ve yaklaşık 35 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete koyarak, kapısına gelen ve kendisinin polis olduğunu söyleyen şahsa teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan E.S. polis ekiplerine haber verdi.

Öte yandan kendisini dolandıran şahıs hakkında E.S., davacı ve şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.