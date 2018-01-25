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Vatandaş dava açmadan barıştı

Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerde, mahkemelerin iş yükünü azaltmak için dava açılmadan alternatif bir çözüm yolu olan Uzlaştırma Büroları faaliyete geçirildi.

Vatandaş dava açmadan barıştı

25 Ocak 2018 07:38

Taraflar, adliyelerde bulunan Uzlaştırma Bürolarında uzlaştırmacılar tarafından görüştürülüyor. Uzlaşmak isteyen müştekiler, şüpheliden okula, derneklere ya da yardım kuruluşlarına maddi ve manevi destekte bulunmasını talep edebiliyor. Böylelikle hem taraflar uzun yargılama süreçlerinden kurtuluyor hem de mahkemelerin iş yükü artmıyor. Geçtiğimiz yıl uzlaştırmacılara verilen dosyaların yüzde 80’ninde tarafların uzlaştığı görüldü. Kasten yaralama, hakaret ve şantaj gibi en fazla 3 yıla kadar hapis cezası öngören suçlarda, dava açılmadan şimdiye kadar 173 bin 50 dosyada uzlaşma sağlandı. 42 bin 686 dosyada ise taraflar uzlaşamadı.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: uzlaştırma bürosu

 

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