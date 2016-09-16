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Vatandaş hamsi yerine palamut alıyor

Bilecik’te balıkçılar palamudun tanesini 5 TL’den satarken, vatandaşlar bu günlerde hamsi yerine yerli palamut tercih ettiklerini söylediler.

Vatandaş hamsi yerine palamut alıyor

16 Eylül 2016 16:44

Yerli palamudun tanesi 5 TL’den kilosu 10 TL’den satılmaya başlayınca vatandaşlar hamsi yerine yerli palamudu tercih etmeye başladı. Bilecik'te yıllardır balıkçılık yapan Acar Balıkçılık sahibi Batuhan Acar, vatandaşların şuan yerli palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Acar, “Hamsi sezon açıldığında 15 TL’den satılıyordu. Şimdi fiyatı 10 TL’ye kadar düştü. Yerli palamut bu hafta çok olunca fiyatları da 3 tercihe ayrıldı. Tane 5 TL’de kilo ise; 10 ve 15 TL’ye satılıyoruz. Vatandaşlar hamsi yerine bu aralar yerli palamut tercih ediyor. Bu sıralar palamut bereketi balıkçı dükkanlarına yansıdı” dedi. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik, hamsi


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