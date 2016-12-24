Vatandaşın en çok mağduriyet yaşadığı alan bankacılık sektörü.2016 yılının son ayında Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şikâyet dağılımını belirtti. Ağaoğlu tüketiciler için 2016 yılının hüsranla sonuçlandığını vurgulayarak; “2016’nın ilk 10 ayında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısı 1 Milyon 150 bini geçti” dedi.

Bankalar kanuna uymuyor

Tüketici Kanununun 31’inci maddesi 3 fırkası gereği bankaların aidatsız kart sunma zorunluluğunun bulunduğunu ancak bankaların mevcut yasayı ihlal ettiğini öne süren Ağaoğlu, “Bazı bankalar değil hemen hemen tamımı yeni tüketici kanunun 31’inci maddesi 3’üncü fırkasında açıkça aidatız kredi kartı sunmak zorunluluğu bulunmasına rağmen ben bugüne kadar hiçbir kişiden, “Bankam beni aradı sen aidatsız kart kullanabilirsin” diye bir alternatif sunan kimse olmadı. Tam tersine tüketici böyle bir talepte bulunduğu zaman bile bankalar, “Biz sana aidatsız kart imkanı verirsek taksit imkanı puan imkanı sunmayız” yanıtını aldıklarını söyledi.

Milyonluk şikayet başvurusu

TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicilerin bilinçli olduğunu ancak hak arama arayışında hala daha istenilen refleksi gösteremediğini belirterek şunları söyledi: “İstismarın temelinde yatan sebep tam tazmin edilmiyorlar. Yani kendisine 100 TL, 80 TL, 150 TL gibi kart aidatı yansıtılan tüketici, bankaya ulaşarak ardından hakem heyetine başvuruyor ve kararı bekliyor, kararı alıyor. Uzun bir uğraştan sonra sadece kendisinden haksız yere alınan bedeli geri alıyor. Tüketiciler bilinçlendi fakat bilinçli tüketici hakkını aradığında tam tazmin edilmiyor. Yani uğradığı zararın tamamını tahsil edemiyor. Aslında her tüketici hakkını arayacak olsa ben inanıyorum ki 2016 yılında hakem heyetlerine 10 aydaki başvuru 1 milyon 150 binle kısıtlı kalmaz 5 milyona ulaşabilirdi.”

Şikayette 10 kat artış

Öte yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2012 yılında tüketicilerin hak arayışını kolaylaştırmak amaçlı kurduğu ALO 175 Tüketici Şikâyet Hattına gelen günlük ve yıllık şikayet telefonu rakamları şaşırttı. 7/24 saat 25 müşteri temsilcisi ile çalışan çağrı merkezine Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre günlük bin -bin 500 şikayet ve danışma telefonunun geldiği belirtildi. Bakanlık verilerine göre Ocak ayında 3 bin 955 şikayet telefonu 10 ayda 10 kat artarak Kasım ayı itibari ile 31 bin 726 telefona ulaştı. Toplam gelen şikayet telefonu ise 302 bin 15 olarak açıklandı.

ALO 175 hattına gelen şikayet ve danışma telefonlarını şunlar oluşturdu:

"Mesafeli/doğrudan satış, gsm / ıss / tv şikayet, tüketici hakem heyeti, ulaşım / turizm, bankacılık hizmetleri, firma/ticaret il müdürlüğü, sigorta / kasko, gıda hijyen, gıda hijyen, kargo, elektrik idaresi, avukatlık hizmetleri, devremülk/ev-e-ileti, devlet kurumları eğitim/okul, belediye hizmetleri,akaryakıt,yanıltıcı reklam, sağlık hizmetleri, doğalgaz iş mevzuatı".

Alev Hamitoğulları - Gizem Özdemir

