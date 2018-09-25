Vatandaş yanan cesedi cansız manken zannetti

Edinilen bilgiye göre, olay Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Caddede meydana geldi. İddialara göre, gece 23.00 sıralarında Ahmet Çelik (40), elindeki tinerin üzerine dökülmesi ve henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu yandı. Vücudunun tamamı yanan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yanan cesedi başta cansız manken zannetti. Ancak yanan şahsa yaklaştıklarında bedenin bir insana ait olduğunu fark ettiklerinde durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler şahsın hayatını kaybettiğini ve cansız bedenin Ahmet Çelik'e (40) ait olduğunu tespit etti. Ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Daha sonra Ahmet Çelik'in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

Ayrıca bazı vatandaşlar hayatını kaybeden Ahmet Çelik'in madde bağımlısı olduğunu, sürekli sanayi bölgesinde bulunduğunu ve kendi kendini yakmış olabileceğini belirtirken, şahısn önceki gün tinerden elini yaktığı ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu edildiği de öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mustafa Kaplan