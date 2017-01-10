Edinilen bilgiye göre, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi Aksaray’da yaşayan M.H.D.’den 18 bin 500 TL para istedi. Parayı PTT’deki bir hesaba havale eden M.H.D.’den bu kez de bankadan kredi çekmesi istendi. Dolandırıldığını anlayan M.H.D. olayı polise bildirdi.

Aksaray ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, PTT hesabının sahibi kadın K.P. Manavgat ilçesi Aşağıpazarcı Mahallesinde yakalandı. Kadın, hesap kartını bir arkadaşına para göndermek için oğlunun istediğini ve ona verdiğini söylemesi üzerine oğlu T.K. da yakalandı. T.K. alınan ifadesinde PTT hesap kartını kız arkadaşı H.B.’nin istediğini, kız arkadaşının bu hesaptan 18 bin TL para çekerek, parayı bir banka ile ismini bilmediği bir şahsa havale ettiğini söyledi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile paranın İ.E. isimli şahsa havale edildiği tespit edildi. Ekipler tarafndan yakalanan İ.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.