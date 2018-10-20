Vatandaşı dolandırıp göl manzaralı ev kiralayarak VIP minibüsle eğlenmeye gittiler

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla kaza yapan bazı vatandaşlar, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine dolandırıldıklarını ileri sürerek başvuru yaptı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çete liderinin Okan K. olduğunu, kardeşi Eren K.'nin sahte sigortacı, annesi Aynur E.'nin ise hesabını kullandırdığını tespit etti.

Savcılıktan alınan izinle 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. İddiaya göre, çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaşıp kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaşı kandırıp yaklaşık 200 bin lira para aldıkları saptandı. Bankaya 5 ile 15 bin lira arasında para yatıran şahısların hesapları bloke edilerek bu sayede vatandaşların dolandırılmasının önüne geçilirken, polis ayrıca çetenin 200 vatandaşı da dolandırmaya çalıştığını tespit etti. 16 Ekim günü şafak vakti 20 adrese eş zamanlı 250 polisle operasyon yapıldı. Operasyonda çete lideri Okan K. ile birlikte 1'i çocuk, 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"Göl manzaralı villada oturuyorlar"

Polis, 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takipte zanlıların vatandaşlardan dolandırdığı paralarla sürekli ev değiştirdiklerini, aylığı yaklaşık 2 bin lira olan göl manzaralı villa kiraladıklarını belirledi. Zanlıların suça karıştığı için bu evleri de polisin kendilerini yakalamaması için sık sık değiştirdiği belirlendi. Zanlıların oturduğu göl manzaralı villalar drone ile havadan görüntülendi. Şahısların Adana'nın en lüks mahallesinde kaldığı saptandı.

"VIP minibüs ile bara gelip eğlendiler"

Yapılan takipte zanlıların sadece lüks villalarda kalmadığı, vatandaşları dolandırdıkları gün eğlenmeye gittikleri de ortaya çıktı. Zanlıların eğlenmeye giderken de VIP minibüs kiraladığı ve bu minibüs ile bara gidip eğlendikleri anbean görüntülendi. Zanlılardan çete lideri Okan K. ile bir zanlının barda kızlarla dans edip eğlenmesi de saniye saniye görüntülendi. Yine çete üyelerinin dolandırdıkları paraları kızlarla eğlenerek harcaması da cep telefonu ile görüntülendi.

"Polis inşaat işçisi oldu"

Zanlıların sık sık ev değiştirmesi de anbean görüntülendi. Polis, zanlıları takip edip onların suç işlediğini kanıtlamak için inşaat işçisi oldu. Zanlıların kaldığı evlerin yakınında bulunan inşaatlarda çalışıyor gibi yapan yankesicilik ve dolandırıcılık ekipleri, 6 ay boyunca inşaatta çalıştı. Polisin inşaat işçisi kılığına girip zanlıları takip etmesi de saniye saniye görüntülendi.