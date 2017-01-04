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Vatandaşın taşıma su çilesi sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesinde açtığı yeni sondaj sayesinde mahallelinin taşıma suyu çilesine son verdi.

Vatandaşın taşıma su çilesi sona erdi

04 Ocak 2017 13:41

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesinin Çarıkbozdağ Mahallesinde açtığı sondajla yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldırıyor. MASKİ ekipleri, 220 metre derinlikte saniyede 3 litre verim elde ettiği sondajdan numune alımı gerçekleştirdi. Alınan numune analiz için İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi.

“Su bulmak petrol bulmak kadar önemli”
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Alaşehir’in Çarıkbozdağ Mahallesinde yaptığı sondaj çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Hüseyin Uyarol, “MASKİ Genel Müdürlüğü, bizim sorunumuzu gidermek için yeni bir sondaj mahallemize kazandırdı. MASKİ bizim için uğraşıyor. Mahallemizin bulunduğu bölgede su bulmak çok zordu. Suyu bulmak petrol bulmak kadar önemliydi bizim için. İnşallah alınan numunenin içilebilir sonuçlanmasıyla su sıkıntımız ortadan kalkacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi. 

Etiketler: manisa, taşıma su


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