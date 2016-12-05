Diğer
Kategoriler

Vatandaşın umudu yılbaşı biletleri

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından büyük ikramiyesi 60 milyon TL olarak belirlenen yılbaşı biletleri vatandaşın umudu oldu.

Vatandaşın umudu yılbaşı biletleri

05 Aralık 2016 13:55

Büyük ikramiyesi 60 milyon TL olan yılbaşı biletleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de satışa çıktı. Tam 60, yarım 30, çeyrek ise 15 liradan satışa sunulan biletlere vatandaşın ise ilgisi büyük. Büyük hayaller kurarak bilet alan vatandaşlardan bazıları büyük ikramiye çıktığı taktirde yurt dışına gitmek istediğini söylerken, bazıları da geleceği için yatırım yapacağını söyledi.

20 yılı aşkın süredir Milli Piyango biletleri satan Gülşehir Akyol ise, bu sene büyük ikramiyenin İç Anadolu Bölgesi'ne çıkacağını tahmin ettiğini kaydetti. 

Turan Bulut 
KAYSERİ 

Etiketler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç