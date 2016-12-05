Büyük ikramiyesi 60 milyon TL olan yılbaşı biletleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de satışa çıktı. Tam 60, yarım 30, çeyrek ise 15 liradan satışa sunulan biletlere vatandaşın ise ilgisi büyük. Büyük hayaller kurarak bilet alan vatandaşlardan bazıları büyük ikramiye çıktığı taktirde yurt dışına gitmek istediğini söylerken, bazıları da geleceği için yatırım yapacağını söyledi.

20 yılı aşkın süredir Milli Piyango biletleri satan Gülşehir Akyol ise, bu sene büyük ikramiyenin İç Anadolu Bölgesi'ne çıkacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Turan Bulut

KAYSERİ