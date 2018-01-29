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Vatandaşın yüzde 85’i harekâtı destekliyor

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 10’uncu güne girilirken, operasyonlara kamuoyunun desteği de bir defa daha gözler önüne serildi.

Vatandaşın yüzde 85i harekâtı destekliyor

29 Ocak 2018 06:56

MAK Danışmanlık şirketi Afrin operasyonlarının röntgenini çekti. 5 bin 496 kişiyle yapılan araştırmanun sonuçlarında ‘Ordu Millet’ tabiri bir defa daha doğrulandı. ‘PKK / PYD gibi yapılara yönelik sınır ötesi operasyonu destekliyor musunuz?’ sorusuna vatandaşların yüzde 85’i ‘evet’ dedi. Operasyonu desteklemeyenlerin oranı yüzde 11 olurken, vatandaşların yüzde 4’ü ise görüş belirtmedi. Vatandaşların yüzde 68’i bölgeye ‘tereddütsüz giderim’ cevabını verdi. Gitmek istemeyenlerin oranı ise yüzde 12’de kaldı. Yüzde 14’lük bir kesimin ise ‘o günün şartlarına bağlı’ cevabını verdiği görüldü. Sınır ötesi operasyonların başarılı olup olmayacağı ile ilgili soruya ise vatandaşların yüzde 82’si ‘evet’ dedi. Yüzde 7’lik bir kısmın ise operasyonların başarılı olmayacağını ifade ettiği görüldü. Vatandaşların yüzde 11’i ise bu soruya görüş belirtmedi. Araştırmaya katılanların yüzde 61’i hükûmetin diplomasi yolunu doğru kullandığını ifade etti. Yüzde 15’lik bir kesim ise ‘daha iyi olabilirdi’ cevabını verdi. Hükûmetin diplomasiyi doğru kullanmadığını savunanların oranı ise yüzde 15 olarak görüldü.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: afrin, halk desteği, harekat

 

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