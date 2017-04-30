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Vatandaşlar Bozcaada'ya akın etti

3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar Bozcaada'ya akın ettiler. İşletmelerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı, rezervasyonsuz gelenler yer bulamayınca geri döndü.

Vatandaşlar Bozcaadaya akın etti

30 Nisan 2017 19:26

Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini birleştiren tatilciler, Bozcaada'ya akın etti. Geyikli'den Bozcaada'ya geçecek araçlar zaman zaman 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu. GESTAŞ, feribot sefer tarifesini askıya alarak 3 gün boyunca doldur boşalt sistemi ile çalışmaya başladı. Bozcaada'da işletmelerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bazı tatilciler ise rezervasyon yaptırmadan adaya gelince, konaklayacak yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, ada sokaklarını gezdi, koylarda güneşlendi, Polente Burnu'nda gün batımını izledi, akşam ise restoranda vakit geçirdi. Bazı tatilciler ise Ayazma'da denize girdi. Polente Burnu'nda gün batımını seyretmeye giden tatilciler ise araç yoğunluğunu nedeniyle zor anlar yaşadı. Araç kuyruğu nedeniyle İlçe Jandarma ekipleri sürücülere yardımcı olarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

İşletmeciler memnun

Henüz Nisan ayı olmasına rağmen erken başlayan turizm sezonu, işletmecileri de memnun etti. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, “Geçen yıllara göre tabii daha iyiyiz. Şu zamanda diğer turizm noktalarına göre Bozcaada'yı daha üst sıralara koymak gerekiyor. Tabii adanın şu anda sadece yerli turiste hitap etmesi noktasında artış gözüküyor. Yabancı turist ise pek fazla değil. Ayrıca #bozcaadabizim kampanyası ve Newyork Times'da çıkan en son haberlerin etkisi de oldu. Tabii, insanlar büyük şehirlerde yoruldu ve bir an önce stres atmak istiyorlar. Dış bir etken olmazsa, ülkemizde büyük bir sıkıntı yaşanmazsa bu yazın turizm açısından iyi geçeceğini düşünüyorum” dedi. 

Etiketler: bozcaada, tatil


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