Son dönemde döviz kurlarındaki yükselişe karşı sosyal medyada başlatılan 'dövizini bozdur' kampanyası Gazinatep'ten de destek görüyor. Yastık altındaki dolarları çıkartan vatandaşlar, döviz bürolarının yolunu tutarak, ülke ekonomisine destek veriyor. Ellerindeki dövizleri bozduran vatandaşlar, son dönemlerde döviz kurlarının yükselmesine tepki gösterirken, Türk ekonomisi üzerinde oynanan oyunları bozmayı hedefliyor.

Dövizciler ise vatandaşların gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyor.

“Avrupa’nın oyununa gelmeyeceğiz”

Avrupa’nın oyununa gelmeyeceklerini ifade eden vatandaşlar ise ellerindeki dövizleri Türk Lirası'na çevirmeye devam ediyor. Dolarını bozdurarak Türk Lirası'na çeviren Nadir İspir, “Türk parası değer kaybetmesin diye Türklüğümüzü ispat ettik. Avrupa’nın oyunlarını biliyoruz. Devletimizin yanında durup bu oyunlara gelmeyeceğiz. Doları olan vatandaşlar eğer bu vatanı seviyorlarsa hemen ellerindeki Dolarları bozdursunlar” dedi.

“Vatandaş kampanyaya kulak verdi”

Vatandaşların Dolar bozdurma kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Döviz Bürosu Yöneticisi Kemal Barış Eroğlu, “Güçlü bir ekonomi olmamızdan dolayı dövizleri Türk Lirası'na çevirmemiz gerekiyor. Aslında rağbet göstermemiz en önemli konu Türk parasını değerlendirmemizdir. Bunu değerlendirmek için işlemler yapmamız kendi gücümüzü ortaya koyacaktır. Fiyatlar sabit olmadığı için hızlı bir rağbet var. Kur farklarından dolayı birçok ülkenin zarar olmuştur. Güçsüz oldukları için kur dalgalanmalarının altında kalmışlardır. Kendi ülkemizin parasına ne kadar değer verirsek gücüne de o kadar katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.

Son günlerde yüzlerce vatandaşın elindeki Doları bozdurarak Türk Lirası'na çevirdiği belirtilirken, kampanyaya Gaziantep'e sığınan bazı Suriyelilerin de ellerindeki dövizi bozdurarak destek verdiği öğrenildi.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek

