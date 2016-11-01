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Vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı

Kars’ta Kars yağışı etkili oldu. Sabaha doğru başlayan kar, etrafı bir anda beyaza büründürdü.

Vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı

01 Kasım 2016 08:24
Vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı - Tıkla İzle

Sabaha doğru başlayan ve devam eden kar yağışı vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Kar yağışının devam ettiği Kars’ta, trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istendi. Kar yağışı özelikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kars-Digor yolu Hanlar Geçidi ile Kars Göle Boğatape Geçidi’nde tipi ve kar ulaşımı da zaman zaman aksatıyor. 

Işık Çapanoğlu


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