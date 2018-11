Vatandaşlar kelle etine yöneldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen günlerde Türkiye'de kişi başına 15 kilo kırmızı et tüketildiğini söylemişti. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kasap esnafının uzun zamandır işlerinin kötü olduğunu, vatandaşların büyük bir kısmının kurbanda et gördüğünü veya kelle eti alarak kırmızı et ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.

“Eskiden bu kadar kelle eti satamıyorduk”

Eskiden kelle etine rağbet gösterilmediğinin altını çizen Ömür Şen, “2002 yılında şunda yaptığımız işin yaklaşık 4 katını yapıyorduk. Şu anda kişi başına 15 kilo et düştüğünü zannetmiyorum. Bizim hesabımıza göre şu anda kişi başına 1 kilo et düşüyor. Kişi başına 15 kilo et düşse işlerimizden belli olurdu. Çoğu vatandaşımız kasaptan et almayı bırakın kurbandan kurbana et yiyor. Belki de kurbanda bile 15 kilo eti göremiyorlar. Alım gücü yok. Baktığınız zaman etin fiyatı o kadar da pahalı değil. 40-45 lira et için pahalı değildir. Buna rağmen vatandaşlar sakatat ya da kelle eti alarak et ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Eskiden bu kadar kelle eti satamıyorduk. Şu anda kelle etinin kilosunu 20 liradan satıyoruz. Vatandaşlar artık kelle etini bile yarım kilo almaya başladı” dedi.

“Etin kilosu pahalı değil”

Lokanta fiyatlarına göre et fiyatının pahalı olmadığını ifade eden Şen, şunları söyledi:

“Şu anda 40-45 lira arasında kıymanın kilosu, 45-50 lira arasında da kuşbaşının kilosu satılıyor. Antrikot ve bonfile fiyatları ise 80 liraya kadar çıkabiliyor. Lokantada yenilen 100 gram ete 30 lira para veriliyor. Buna bakarsanız etin kilosunun 45 lira olması pahalı değil. Buna rağmen et satışı yapamıyoruz. 15 bin TL'ye büyükbaş kesiyoruz. 200 gram, 200 gram kıyma satarak bu eti tüketmeye çalışıyoruz. Tavuk fiyatları önceki dönemlere göre azaldı. Balık fiyatları da çok ucuz seyrediyor. Bu etkenler de et satışlarını olumsuz etkiliyor. Bize kurban bir sekte vurdu, beşine enflasyon bir sekte vurdu, ondan sonra da balık fiyatları sekte vurdu. Balık sezonu biterse ve enflasyon düşerse belki o zaman yılda kişi başına 15 kilo et tüketilebilir.”

Erdi Demür