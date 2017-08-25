Vatandaşlar kendi kıymasını kendi çekecek

Kurban kesecek vatandaşlar kasaplarda sıra beklemek yerine kendi kıymalarını kendileri çekmeyi tercih ediyor. Kıyma makineleri ile kıyma, sucuk ve salça yapımı evlerde kolaylıkla yapılabilecek. Balıkesir'deki bir mağaza satış temsilcisi olan Burcu Şen, bayram öncesi kıyma makinelerine rağbetin arttığını belirterek, "Özellikle evde kıymalarını yapmak isteyen müşterilerimiz bu makinelere ilgi göstermeye başladı. Satışlar da bu yönde artmış bulunmakta" dedi.

Kıyma makinelerinin dakikada 1 kiloya kadar kıyma yapabilme özelliği olduğunu söyleyen Şen, "Vatandaşlar bu makine ile günlük yiyeceği kadar kıymayı yapabilir. Bu makinelerde sucuk aparatları da var. Bu sayede sucuk doldurma işlemi de yapabilirler. Salça yapılabilir. Üç farklı şekilde dilimleme aparatı var bunlarla da rahatlıkla etleri kıyma haline getirebilir" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nda kıyma ya da sucuk yaptırmak için kasaplarda sıra beklemeye gerek kalmayacağını söyleyen Şen, "Kıyma makineleri fiyatları 350 ile 550 TL arasında. Marka ve modeline göre değişiyor. İki üç bayramda makine kendini amorti etmiş olacak" dedi.

Beyaz eşya ürünleri satan bir başka mağaza sorumlusu Ramazan Ünal ise, bayram öncesi kıyma makinelerinin satıldığını belirterek, "Satışlarımız çok iyi. Kıyma makinesi ile sadece kıyma değil sucuk ve salça da yapabiliyorsunuz. Artık herkes etini kasaplara götürmüyor. Kendi işimi kendim yapayım diyorlar. Kaliteli ve makul fiyatlı ürünler satıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kıyma makinesi alan bir müşteri ise, "Kasaplarda sıra beklemek istemiyorum. O yüzden makine alıp evimde yapmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak



