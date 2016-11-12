ATAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve TEMA Gönüllüsü gençler, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları arasında gece boyu "Ecdada Saygı" nöbeti tuttu. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düştüğü kentte üzerlerine mont ve kazaklar giyen gençler, tabyada verilen mücadeleyle ilgili anlatılanları dinledi.

ATAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram, 'Ecdada Saygı' nöbetini dört yıldır tuttuklarını belirtti. Bayram, 137 yıl önce Aziziye Tabyalarında destanlaşan Erzurum öyküsünü ve bu gecenin maneviyatını yaşamak için Tabyalarda bulunduklarını söyledi.

Vatandaşlar önceden uyarıldı, 9 pare top atışı yapıldı

Öte yandan etkinlik kapsamında sabah namazı sonrası Erzurum merkezdeki tüm camilerden sala okunarak Kars Kapıda bulunan askeri birlikten 9 pare top atışı yapıldı. Bu sene ilk kez yapılan 9 pare top atışı öncesi dün itibariyle emniyet müdürlüğünden polislere bilgi verilerek herhangi bir tedirginliğe ve yanlış anlaşılmaya mahiyet verilmemesi için vatandaşlar da konuyla ilgili uyarıldı.