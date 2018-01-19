Vatandaşlar suyla dolan apartmanda mahsur kaldı

Son bir ayda metrekareye 136 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman’a son 1 günde metrekareye ortalama aynı miktarda yağış düştü. İl merkezine 124 metreküp, Çelikhan’ın Yeşiltepe köyüne 145.3 metreküp yağış düştüğü öğrenildi. Aşırı yağışlar nedeniyle dereler taştı. Aylardır su akmayan Eğri Çayı'nda yoğun su akıntısı yaşandı.

Adıyaman’da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Altınşehir Mahallesi Altınşehir Konutları B-3 Blokta yaşayan vatandaşlar apartmanda mahsur kaldı. Apartmanın kazan dairesi ve çevresinin tamamen suyla dolması nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamadı. Gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle apartmanda elektrikler kesildi. Vatandaşlar sabah dışarı çıkmak istedi ancak yaklaşık 1 metreyi bulan sudan geçemedi. Bazı vatandaşlar ayaklarına çöp poşetleri geçirerek geçebildi.

Diğer taraftan, Adıyaman 2. Çevre Yolunda oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlar yaklaşık 12 saatten beri apartmandan çıkamadıklarını belirterek, mahsur kaldıklarını söylediler.

Apartman sakinlerini kurtarmak için belediye ekipleri çalışma başlattı. Adıyaman Belediyesine bir gün boyunca 225 kişinin vidanjör talebinde bulunduğu, Adıyaman’da 21 ev ve iş yerini su bastığı belirtildi. Belediyenin 15 ekip ve 170 personel ile su baskınlarına ve tıkanmalara müdahale ettiği bildirildi.

Ahmet Arslantaş

