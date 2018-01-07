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Vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Taksim Meydanı’na kar hakimken, bu günlerde yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaşın ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne gelmesi adeta insan seli oluşturdu.

Vatandaşlar Taksim Meydanına akın etti
Vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti - Foto Galeri

07 Ocak 2018 17:15
Vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti - Tıkla İzle

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda İstiklal Caddesi’ne kar hakimken, bu günlerde yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ocak ayında çok sayıda vatandaş havanın güzelliğini fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne akın etti. Nostaljik tramvayın da hizmete girmesiyle birçok vatandaş ailesiyle birlikte Taksim’in sembolü haline gelen tramvaya bindi. Güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte Taksim Meydanı’na bol bol fotoğraf çektirirken, kimileri de kuşları besledi. Ocak ayı olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, Taksim Meydanı’ndaki sokak müzisyenlerini beğeniyle dinledi.

“Ocağı ocak ayı gibi yaşamak isterdim”

Havanın güzelliğini fırsat bilerek eşiyle birlikte Taksim Meydanı’na gelen Leman Çetinkaya, “Bence her ayın mevsimini yaşamak daha doğru, güzel olur. Ocağı ocak ayı gibi yaşamak isterdim. Karda gelip burada yürümekten daha mutlu olurdum” diye konuştu.

“Çocuklarımın ikisi de çok mutlu oldular”

İki çocuğunu alarak dışarı çıktığını ve güzel havada çocuklarını gezdirmek istediğini söyleyen Ramazan Sağdıç, “Çok mutluyum hafta içinden böyle bir hava olacağını tahmin ediyorduk, meteorolojiyi takip ettiğimizden dolayı. Şu anda çok mutluyum çocuklarımın ikisi de çok mutlu oldular. Çocuklarımla biraz alışveriş merkezlerini dolaşacağız. Dönüşte evin yakınlarında bir park var, biraz da çocukları parktan oynatıp eve geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı’nın havanın güzelliğinden dolayı cıvıl cıvıl olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Kızımla havanın güzel olması değerlendireceğiz. Geçen seneye rağmen bu sene baya kalabalık” diye konuştu. 

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa

 

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