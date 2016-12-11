Dün akşam saatlerinde Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stat çevresinde güvenlik önlemi alan emniyet güçlerine yönelik terör saldırısına tepkiler sürüyor. Yaşanan olay sonrası bir günlük yas ilan edilirken, Batılı ülkelerden teröre karşı destek mesajlarının cılız kalmasına vatandaşlardan tepki geldi. Yurt dışına çıkmak üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Türk yolcular, Batı ülkelerinin teröre karşı samimi duruş sergilemediklerini belirtti.

“Kınıyorlar ama kınadıkları kişileri bünyelerinde barındırıyorlar”

İş seyahati için İtalya’nın Milano şehrine gittiğini belirten Savaş Öztaş, Türkiye'nin güvensiz bir ortam haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Avrupa ülkelerinin tepkilerinde pek samimi olduklarını sanmıyorum. Kınıyorlar ama kınadıkları kişileri bünyelerinde barındırıyorlar. Onlara silah veriyorlar. Türkiye'yi gerçekten çok zor duruma düşürüyorlar. Çok politik ve samimi olmadıklarını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de hem hükümetimizin hem devletimizin çok büyük radikal adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Yani terörizmin kökünü merkezinden kurutması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

“Avrupa'nın tavrı zaten terör örgütlerine yönelik hiç olmadı”

Beşiktaş’ta yaşanan terör olayından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren bir başka yolcu Akın Altay ise "Daha önceden arkadaşlarla bilet aldık, iş için gideceğiz. Avrupa'nın tavrı noktasında hoş bir şey düşünemem. Avrupa'nın tavrı zaten terör örgütlerine yönelik hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bunun için bize bir ispat da lazım değil. Bu yıllardan beri bilinen bir şey. Bizi sevmiyorlar, bizim yok olmamızı istiyorlar. Güzel bir ülkeyiz, güzel bir konumumuz var her anlamda, dolayısıyla bizim patlamamızı istiyorlar. İçimiz kan ağlıyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin zamanla kurtulacağından hiç şüphem yok”

Avusturya'ya giden Ömer Tetik ise terör saldırısını kınadığını belirterek, teröristlerin kan akıtmaktan başka bir amaçları olmadığını vurguladı. Hain saldırıyı gerçekleştirenlerin insan olamayacağını kaydeden Tetik, "Yıllardır Avrupa'nın oynadığı bir oyun. Türkiye'nin ileri gitmesinden rahatsız olan bir grup var. Böyle kabul etmek lazım. Buna karşı da Türkiye'nin inşallah zamanla kurtulacağından hiç şüphem yok. Saldırıda evlatlarımızın gitmesinden dolayı ciğerimiz yanıyor. Ama elden gelen bir şey yok. Sadece dua ediyoruz. 40 yıldır PKK'nın nasıl bir örgüt olduğunu Avusturya'da anlatıyorum" dedi.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yapmış, Türkiye’nin terör saldırısından sonra yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadele eden Türkiye’nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır. Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” demişti.

Ferhat Yasak



