Vatandaşlardan iftar çadırlarına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayında yoksul ve dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Şeyh Sait Meydanı, Ulu Cami ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önü, Ben u Sen, Bağlar Tandır Evi ve Bağlar Medine Caddesi eski müftülük arkasında kurduğu iftar çadırları yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ayrı noktada kurulan iftar çadırlarında bir araya gelen vatandaşlar, iftar saati geldiğinde sırayla dört çeşitten oluşan yemeklerini alarak özenle hazırlanan masalarda yerlerini aldı. İftar çadırlarına misafir olan binlerce vatandaş, dua edip iftarlarını açtı.

Ramazan ayının ilk günü ile birlikte hizmet vermeye başlayan iftar çadırlarında Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinde yaklaşık 6 bin kişiye hijyenik ortamlarda hazırlanan sıcak yemekler dağıtılacak.