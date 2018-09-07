Vatandaşlardan salça fiyatına tepki

Tüketici fiyatları bazında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu. TÜİK verilerine göre, fiyat artışında salçayı yüzde 21,44 ile yumurta, yüzde 20,74 ile karpuz izledi. Şanlıurfa’da vatandaşlar, ülkede yetiştirilen ürünlere bile dolar kuru bahanesiyle yüksek zam yapıldığını söyledi. Serbest piyasanın denetlenmesini isteyen vatandaşlar, fırsatçıların da tespit edilerek cezalandırılmasını gerektiğini vurguladı. Esnaf, fabrikada üretilen salçanın işçilik ücretinin olmadığını, buna rağmen fiyatların şişirildiğini aktararak, küçük esnafların ürünleri geçen yılla hemen hemen aynı fiyattan satışa sunduğunu söyledi.

Fırsatçılara tepki gösteren vatandaşlardan Musa Demirel, “Bir ay önce 40 liraya aldığım salça şimdi 70 liradan satılıyor. Arada 30 lira fark var. Fırsatçılara gün doğdu. Adamlar ürünleri içeride stokluyorlar, ondan sonra da piyasada mal yok diyorlar. Savaş sadece ülke dışında veya dolar kuru üzerinde gerçekleşmiyor. İçeride de büyük marketler ve bazı iş adamlarına karşı mücadele veriyoruz. Tavuğun kilosu 8 liradan 13 liraya çıkmış. Neden böyle olmuş diye sorduğunda ise cevap ambalaj ürünlerine yüzde 100 zam geldi diye cevap veriyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi salça bizim, şeker bizim, yoğurt ya yoğurdun kilosu 3,5 lira olmuş. Böyle bir saçmalık olamaz tamamen saçmalık” dedi.

“Serbest piyasa denetlensin”

Serbest piyasanın denetlenmesini isteyen vatandaşlardan Mehmet Kazoğlu, “Serbest piyasa demek fakir fukarayı ezmek demek değildir. Fakir fukarayı koruyup kollamak gerekiyor. Adam asgari ücretle çalışıyor 6 ayda bir aldığı yüzde 9’luk zamma karşılık öbür taraftan ürünlere yüzde 30, yüzde 40 zam gelmiş. Dengeli ayarlamak gerekiyor. Devletin özellikle serbest piyasayı kontrol etmesi lazım” şeklinde konuştu.

Esnaf Sedat Kılıç ise “Bazı tüccarlar ve büyük market sahipleri doları bahane ederek, eldeki ürünleri stokluyor. Bu yüzden de bazı ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Havanın çok sıcak ve nemli olmasından dolayı sebzelerde de biraz gerileme oldu. Geçen yıl biber salçası 20 liradan satılıyordu, bu yıl beklenen zam en fazla 2-3 liradır. Bahanelerle stokçuluk yapıyorlar, buda ister istemez vatandaşları etkiliyor. Şanlıurfa’da yöresel ürünler satıyoruz. Şu anda ürünlerde fiyatlarımız geçen yıla göre yüzde 80- 90 civarında hala geçen yılki fiyatla aynı satıyoruz. Bugün fabrika salçası 9 kiloluk kovayı 90 liraya satıyor. Biz ise el emeği domates salçası satıyoruz. El emeği ürünler bir kadın tarafından 15 gün boyunca uğraşılarak elde ediliyor. 12 kilo domatesten bir kilo ancak çıkıyor. Biz bunları burada 15 liraya satıyoruz. Fabrikada ise tamamen kimyasala dayalı, hiçbir organikliği yok, 10-12 liraya satılıyor. Eğer biz bu el emeği ürünleri 15 liraya satabiliyorsak, fabrika ürününü de 6 lira gibi bir ücretle satmaları gerekiyor. Çünkü ne işçilik veriyorlar, ne de doğru dürüst malzeme kullanıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar fırsatçılık yapıyorlar” diye konuştu.

Bekir Basmacı - Sinan Özdemir

