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Vatandaşları filmleri aratmayacak yöntemlerle soydu

Adana'da saniyeler içinde 2 cep telefonu ve 800 lira para çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Vatandaşları filmleri aratmayacak yöntemlerle soydu

18 Ocak 2017 09:54
Vatandaşları filmleri aratmayacak yöntemlerle soydu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olaylar, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, insanların kalabalık olduğu yerlerde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan Ramazan G., ilk işinde kaldırımda yürüyen iki kadından birinin yanından geçerken kadına hafif omuz atarak cebindeki cep telefonunu saniyeler içinde aldı. Zanlı, aldığı cep telefonunu diğer eliyle hemen cebine koydu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Zanlı telefonu çalarken yaşlı bir adam da durumu fark edip "Sen ne yapıyorsun? Ver kadının cep telefonunu" dedi. Zanlı, çok soğukkanlı bir şekilde "Amca o benim sevgilim, ona şaka yapıyorum, karıştırma sen işine bak" diyerek kandırınca yaşlı adam gitti.

Kucaklayıp 800 lira parasını çaldı
Ramazan Y. başka bir olayda ise kaldırımda yürüyen bir adama yaklaşarak "Ooo! sen neredesin uzun süredir seni arıyorum. Arkadaşım, seni çok özledim" diyerek sarıldı. Adam, "Sen kimsin" diyerek zanlıyı itmeye çalışırken Ramazan Y. şahsın cebindeki 800 lirayı alıp cebine koydu. Ramazan Y. parayı aldıktan sonra "Pardon ben seni bir arkadaşıma benzettim" diyerek olay yerinden ayrıldı. Ramazan Y. yine bir sokakta bu kez de bir yaşlı adamın cep telefonunu çaldı. Mağdurlar polise başvurunca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının yankesicilikten kaydı bulunan Ramazan Y. olduğunu belirleyen polis her yerde onu aramaya başladı. Polis, zanlıyı İnönü Parkı'nda vatandaşları dikizlerken yakaladı.

"İnsanlar çift yaratılmıştır bana benziyor"
Ramazan Y. emniyete getirilerek sorguya alındı. İfadesinde yankesicilik yaptığını kabul etmeyen zanlıya polis, yankesicilik yaparken görüntüsünü gösterdi. Zanlının ise bunun üzerine "İnsanlar çift yaratılmıştır, bana benziyor ama ben değilim" dediği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. 

Etiketler: hırsız


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