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Vatandaşların 'kaçak geçiş' isyanı

Adana'da, araçlarında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve kredisi bulunmasına rağmen Adana-Mersin otoyolunda kaçak geçiş cezası yiyen vatandaşlar isyan etti. Gişelerden geçen araçların neredeyse yarısından fazlasında sensörlerden kaçak geçiş alarmı çaldığı görüldü.

Vatandaşların kaçak geçiş isyanı

19 Temmuz 2017 09:49
Vatandaşların 'kaçak geçiş' isyanı - Tıkla İzle

Adana - Mersin otoyolunu kullanan pek çok araç sahibi, araçlarında HGS etiketi ve yeterli kredileri bulunmasına rağmen gişe çıkışında “Kaçak geçiş” alarmıyla şok oldu.

Otoyolu bir kez daha kullanmak zorunda kalan vatandaşlar bu defa çareyi gişe girişlerinde bulunan HGS bankolarına gelerek kredilerini teyit etmekte buldu. Ancak bankodaki sistem yavaşlığı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla birlikte uzun kuyruklar oluşturdu.

01 BAR 52 plakalı aracın sahibi Mehmet Sarıoğlu, kaçak geçiş cezası nedeniyle pek çok vatandaşın mağdur olduğunu belirterek, “Sistemsel hata yüzünden defalarca ceza yedik. Bıktım, usandım, buradaki herkes sorunlu. Karayollarını arıyoruz, sistemsel hata diyorlar ama 610 lira ceza yazılmış. Yazık, kimse ilgilenmiyor. Araçlarımızda HGS etiketi var, kredimiz var. Plakayı nasıl okumuyor, etiketi nasıl okumuyor. Onu da mı biz okuyalım? Gişeler sabahtan beri ötüyor. Yarım saattir burada bekliyoruz, paramızla rezil oluyoruz. 45 derece altında bekliyoruz, bize de yazık” diye konuştu.

Yunus Bağıt isimli vatandaş da geçmiş dönemde otoyolu kullanmamasına rağmen 170 lira ceza yediğini anlattı.

Halil Canayakın ise geçtiğimiz hafta gişelerde HGS bölümünün kaza nedeniyle kapalı olduğundan OGS bölümünden geçtiğini ancak daha sonra görevlileri aradığında “HGS kredinizden düşer” diye yanıt almasına rağmen bin 500 lira ceza yediğini ifade etti. Vatandaşlar, HGS sistemindeki arızanın bir an önce giderilmesini talep etti.

Öte yandan, otoyol gişelerinden geçen araçların yarısından fazlasında sensörlerden kaçak geçiş alarmı çaldığı duyuldu. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

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Etiketler: Adana - Mersin otoyolu, kaçak geçiş


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