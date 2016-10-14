Diğer
Kategoriler

Vatandaşların kedi kurtarma operasyonu

Tekirdağ’da rögar borusuna sıkışan yavru kedi vatandaşların seferber olması sonucu kurtarılırken, yavru kedinin annesi de kurtarma anı boyunca rögarın başından ayrılmadı.

Vatandaşların kedi kurtarma operasyonu

14 Ekim 2016 09:27

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Güneş Sokağında, bir kedinin sürekli miyavlaması vatandaşların dikkatini çekti. Sesi takip ederek rögarın bulunduğu bölüme gelen vatandaşlar, buradan kedi sesi geldiğini fark etti. Sokaktan geçen vatandaşlar kediyi kurtarmak için seferber oldular. Kediyi olduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar, yavru kedinin oradan çıkarılmasının imkansız olduğunu anlayınca farklı bir taktik denediler. Rögarın içinde iki boru bulunması sebebiyle, kedinin ürküp diğer boruya kaçmasını engellemek için vatandaşlar diğer boruya da karton yardımıyla kapatıp kedinin olduğu yere et parçaları dökerek kedinin çıkmasını beklediler.

Telaşlı gözlerle yavrusunun kurtarılmasını bekledi
Vatandaşlar yavru kedinin çıkmasını beklerken, bu esnada anne kedi de endişeli gözlerle vatandaşların çalışmalarını takip etti. Daha sonra rögara konulan bir parça et kokusunu alan yavru kedi, borunun içinden tekrar rögara geldi. Yavru kedi vatandaşların da yardımıyla rögardan çıkarıldı. Rögarda sıkışan kedi vatandaşlar tarafından karnı doyurulduktan sonra Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Geçici Bakımevi ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 

Halil Dağ

Etiketler: kedi kurtarma operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!