Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Güneş Sokağında, bir kedinin sürekli miyavlaması vatandaşların dikkatini çekti. Sesi takip ederek rögarın bulunduğu bölüme gelen vatandaşlar, buradan kedi sesi geldiğini fark etti. Sokaktan geçen vatandaşlar kediyi kurtarmak için seferber oldular. Kediyi olduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar, yavru kedinin oradan çıkarılmasının imkansız olduğunu anlayınca farklı bir taktik denediler. Rögarın içinde iki boru bulunması sebebiyle, kedinin ürküp diğer boruya kaçmasını engellemek için vatandaşlar diğer boruya da karton yardımıyla kapatıp kedinin olduğu yere et parçaları dökerek kedinin çıkmasını beklediler.

Telaşlı gözlerle yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Vatandaşlar yavru kedinin çıkmasını beklerken, bu esnada anne kedi de endişeli gözlerle vatandaşların çalışmalarını takip etti. Daha sonra rögara konulan bir parça et kokusunu alan yavru kedi, borunun içinden tekrar rögara geldi. Yavru kedi vatandaşların da yardımıyla rögardan çıkarıldı. Rögarda sıkışan kedi vatandaşlar tarafından karnı doyurulduktan sonra Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Geçici Bakımevi ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Halil Dağ