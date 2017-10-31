Vatandaşların yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahalle muhtarının yönettiği tatbikatta gönüllü 17 vatandaş tarafından hazırlanan tatbikat nefes kesti. Mahallede gerçekleştirilen tatbikatta, hazırlanan senaryo gereği deprem enkazından yaralı kurtarma, ev ve araba yangını ile doğal kaz yangınına müdahaleler gerçeği aratmadı.

Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Türkiye bir ilki gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar'ın organizesiyle vatandaşlar gönüllü arama-kurtarma ve ilk yardım ekibi oluşturmaya ve tatbikat yapmaya karar verdi. Bunun için Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile irtibata geçen gönüllü vatandaşlar, önce arama-kurtarma eğitiminden geçti. Ardından vatandaşlara 112 ekipleri tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Ayrıca gönüllü vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen yangına müdahale kursunu gördü. Ardından gönüllü 17 vatandaş mahalle muhtarının koordinesinde tatbikat gerçekleştirdi. 57 vatandaşın katıldığı tatbikatta arama-kurtarma ve ilk yardım yapıldı. Senaryo gereği, önce yanan bir araca müdahale edildi. Ardından depremden korkan vatandaşların evlerden tahliyesi yapıldı ve kaza yapan bir araçta sıkışan kadın sürücü kurtarıldı. Bu sırada ekipler doğal gaz ve ev yangınlarına müdahalede bulundu. Evde mahsur kalan ve yaralanan bir vatandaş ise sedyeye konularak, balkondan iplerle aşağı indirildi. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çabaları da nefes kesti. Gerçek bir deprem enkazındaymışçasına ‘Sesimi duyan var mı?’, ‘Kimse var mı?’ çağrılarıyla enkaz altındaki yaralıya ulaşan ekipler, betonları aletlerle kırarak yaralıyı enkazdan çıkardı. Gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen tatbikat, izleyenlerden tam not aldı. Tatbikatı Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'da izledi. Tatbikatın sonunda 17 vatandaş hem konuşarak hem de işaret diliyle "İnsanlığa sevgi, dünyaya barış için yardıma hazırız" mesajı verdi.

"Türkiye'de bir ilk"

Tatbikatın ardından gönüllü vatandaşları tek tek tebrik edip, kutlayan Kaymakam Pamuk, "Bugün burada Nusratiye Mahallesi'nde arama-kurtarma ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirdik. Ülkemiz deprem bölgesinde. Kentimiz özellikle doğal afetlerin yaşanabileceği bölgelerden bir tanesi. Buna hazırlık amacıyla bu tatbikat hazırlandı. Tabi bu tatbikatın özel bir durumu da söz konusu. Türkiye'de ilk defa gönüllü olarak bir mahallede bir araya gelen vatandaşlarımızın belli bir eğitimden geçtikten sonra bir ekibin oluşturulması. Tatbikatta görev alan arkadaşlarımızı kutluyorum. Gerçeğinden farksız bir tatbikat izledik" diye konuştu.

Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar ise Mersin'de geçtiğimiz dönemlerde çok fazla doğal afetler yaşandığını belirterek, "Ülkemiz de deprem kuşağında. Bu konuyla ilgili bir muhtar olarak yapmamız gereken neyse onu yapalım dedik. Gönüllü vatandaşlarımızdan 17 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu ekibimiz AFAD İl Müdürlüğümüzde eğitimler aldılar. Bu eğitimlerle beraber 112 ekiplerinden ilk yardım kursu aldık. Aynı şekilde itfaiyeden yangın eğitimleri aldık. Bunları sahada gösterelim dedik. Bunun örnek olmasını istedik. Çünkü bu ülkemizde ilk yapılan örnek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın organize ettiği ilk tatbikat oldu. Ümit ediyorum bundan sonra bu tür organizasyonlar STK'lar tarafından da çoğalır. Tabi 17 kişi eğitim aldı ama toplamda 57 mahalleli bu tatbikata katıldı" şeklinde konuştu.

Koray Ünlü

