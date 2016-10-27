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Vatandaşlıktan çıkarılıyorlar

Haklarında soruşturma bulunan veya dava açılanlarla ilgili yapılan duyuruya rağmen belli bir sürede Türkiye’ye dönmeyenler vatandaşlıktan çıkarılacak.

Vatandaşlıktan çıkarılıyorlar

27 Ekim 2016 08:09

Hükûmetin son bir haftadır üzerinde çalıştığı yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ ile mücadelede önemli adımların atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son Bakanlar Kurulunda da gündeme gelen yeni çıkarılacak KHK’da, FETÖ’cü şirketlerin kullandığı krediler nedeniyle bankaların sorumluluğunu düzenleyen bazı adımlar da yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, bankanın kredi verdiği tarihte söz konusu şirketin FETÖ ile bağı tespit edilmemişse, banka ile ilgili herhangi bir suçlama söz konusu olmayacak. Bile bile FETÖ’ye ait bir şirkete kredi verilmişse, bundan yine bankanın tamamı değil kredi işlemini yapan kişi sorumlu tutulacak. KHK’da ayrıca, FETÖ ile bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan bazı dernek, vakıf ve okulların, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı tespit edilenlerin yeniden açılmasına ilişkin bir düzenlemenin yer alması bekleniyor.

AVUKAT SINIRLAMASI

Hükûmet, FETÖ’den yargılanacaklara avukat sınırlaması getirmeye hazırlanıyor. Duruşmaların sulandırılması amacıyla her sanığa 30-40 avukat görevlendirmeye hazırlanan FETÖ’cülerin bu girişiminin engellenmesi için her sanığın sınırlı sayıda avukatla temsil edilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Ergenekon davasının Silivri’deki duruşmalarında da salona sığmadıkları gerekçesiyle avukat sınırlaması getirilmişti. Çıkarılacak yeni KHK’da kaçak FETÖ’cülerin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin bir adım atılması da bekleniyor. Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, haklarında soruşturma bulunan veya dava açılanlarla ilgili yapılan duyuruya rağmen belli bir sürede Türkiye’ye dönmeyenlerin Türk vatandaşlığından çıkarılmaları gündeme gelecek. Bu durumda kaçak FETÖ’cüler başta olmak üzere, diğer terör örgütlerine mensup çok sayıda kişinin de Türk vatandaşlığından çıkarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, firari FETÖ’cülerin Türk vatandaşlığından çıkarılacağı mesajını vererek, “Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar” demişti.  

Yücel Kayaoğlu / Türkiye

Etiketler: fetö


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