CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü Fatma Dilara Aslıhan Y.'yi Ataşehir'deki evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası sokakta vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, tartışmalara neden olan 1.2 milyon TL’lik haberleşme faturasını sordu.

Vatandaşın sorusu üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclisin haberleşme giderlerine sınırlama getirmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Sınır gelmediği zaman bu 1 milyon değil, 50 milyon da gönderebilir. Ama doğrusu nedir sınır getirecektiniz. Kimse istismar etmemeli. Biz ne yaptık? Arkadaşımıza dedik ki kusura bakmayın buradan ayrılacaksınız. Yapılan kanuna aykırı değil ama etik değil. Her kuruşun hesabını bu millete vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Soruyu soran vatandaşın, “Son iki senedir çok hassas bir durumdan geçiyoruz. Hakkınızı helal edin, bunlar içimde kalanlardı” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, “Eyvallah, helal olsun” diyerek buradan ayrıldı.

Metin Başar - Mustafa Esen