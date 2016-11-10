Merkez Bağlar ilçesinde 4 Kasım’da terör örgütü PKK’lı teröristlerin 3 ton bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda, 2’si polis, 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Patlamada, başta emniyet binası ile karşısındaki binalar olmak üzere çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Patlama en çok zarar gören ve kullanılamaz hale gelen bir apartmandaki vatandaş teröre tepki olarak evinin içerisine ve balkonuna Türk bayrağı astı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile PKK’ya yakın parti ve sosyal medya organlarının çağrısıyla sokak olaylarının en çok yaşandığı bölgelerden biri olan Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı’nda vatandaşın tepkisi takdir topladı. Evi kullanılamaz hale gelen ismini vermek istemeyen vatandaş, tepki olarak harabeye dönen evinin içerisine ve balkonuna Türk bayrağı asarak saldırıyı protesto etti.



Burak Emek - Emrah Kızıl

