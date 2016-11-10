Diğer
Kategoriler

Vatandaştan teröre Türk bayraklı tepki

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda evi tahrip olan bir vatandaş, bu duruma tepki olarak evinin içerisine ve balkonuna Türk bayrağı astı. PKK’nın sık sık yaptığı çağrılarla sokak olaylarının yaşandığı cadde üzerinde Türk bayraklı tepki dikkat çekti.

Vatandaştan teröre Türk bayraklı tepki

10 Kasım 2016 15:44
Vatandaştan teröre Türk bayraklı tepki - Tıkla İzle

Merkez Bağlar ilçesinde 4 Kasım’da terör örgütü PKK’lı teröristlerin 3 ton bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda, 2’si polis, 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Patlamada, başta emniyet binası ile karşısındaki binalar olmak üzere çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Patlama en çok zarar gören ve kullanılamaz hale gelen bir apartmandaki vatandaş teröre tepki olarak evinin içerisine ve balkonuna Türk bayrağı astı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile PKK’ya yakın parti ve sosyal medya organlarının çağrısıyla sokak olaylarının en çok yaşandığı bölgelerden biri olan Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı’nda vatandaşın tepkisi takdir topladı. Evi kullanılamaz hale gelen ismini vermek istemeyen vatandaş, tepki olarak harabeye dönen evinin içerisine ve balkonuna Türk bayrağı asarak saldırıyı protesto etti.
 

Burak Emek - Emrah Kızıl
 

Etiketler: diyarbakır


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!