Vatanını kurtarmak için geldi

İşte bunlardan birisi de 21 yaşındaki İsmail Kasım. 5 kardeşi bulunan İsmail, teröristler köylerini (Meryamin) işgal ettiği zaman bölgeyi terk etmek zorunda kalmış. İçi buruk bir şekilde giderken kendini kendine söz verdiğini söyleyen İsmail, “Köyümü kurtaracağım” demişti. Özgür Suriye Ordusuna katılan İsmail, silahlı eğitimin ardından Zeytin Dalı Harekâtı’na katıldı. Afrin’in Şeran beldesinde köyler kurtarıldıkça İsmail’in heyecanı da artıyordu. Zira, kurtarılmak için operasyon yapılacak bir sonraki köy 2,5 yıl önce terk ettiği kendi köyüydü; Meryamin. Mehmetçiğin desteği ile köye giren ÖSO askerleri arasında yer alan İsmail, evlerinin bulunduğu mahalleye yöneldi. Evlerine gelip kapıyı çaldığında evdekiler korkuyla kapıyı açtı. Yıllardır teröristlerin zulmü altında kalan annesi Ayşe ve babası Adnan karşılarında oğullarını gördüklerinde gözlerine inanamadı. Gözyaşlarına boğulan anne ve baba hasretle oğullarına sarıldı. Duygu dolu anlar kısa sürdü çünkü İsmail’i bekleyen daha önemli bir görev vardı: Vatanı kurtarmak... Ailesiyle vedalaşan İsmail tekrar teröristlerin peşinden gitti.

Türkiye Gazetesi