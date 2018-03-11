Diğer
Kategoriler

Vatanını kurtarmak için geldi

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG işgali altındaki Afrin’deki köyler teker teker kurtarılırken Mehmetçik gibi ÖSO askerleri de destan yazıyor.

Vatanını kurtarmak için geldi

11 Mart 2018 07:30

İşte bunlardan birisi de 21 yaşındaki İsmail Kasım. 5 kardeşi bulunan İsmail, teröristler köylerini (Meryamin) işgal ettiği zaman bölgeyi terk etmek zorunda kalmış. İçi buruk bir şekilde giderken kendini kendine söz verdiğini söyleyen İsmail, “Köyümü kurtaracağım” demişti. Özgür Suriye Ordusuna katılan İsmail, silahlı eğitimin ardından Zeytin Dalı Harekâtı’na katıldı. Afrin’in Şeran beldesinde köyler kurtarıldıkça İsmail’in heyecanı da artıyordu. Zira, kurtarılmak için operasyon yapılacak bir sonraki köy 2,5 yıl önce terk ettiği kendi köyüydü; Meryamin. Mehmetçiğin desteği ile köye giren ÖSO askerleri arasında yer alan İsmail, evlerinin bulunduğu mahalleye yöneldi. Evlerine gelip kapıyı çaldığında evdekiler korkuyla kapıyı açtı. Yıllardır teröristlerin zulmü altında kalan annesi Ayşe ve babası Adnan karşılarında oğullarını gördüklerinde gözlerine inanamadı. Gözyaşlarına boğulan anne ve baba hasretle oğullarına sarıldı. Duygu dolu anlar kısa sürdü çünkü İsmail’i bekleyen daha önemli bir görev vardı: Vatanı kurtarmak... Ailesiyle vedalaşan İsmail tekrar teröristlerin peşinden gitti.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: afrin, tsk, zeytin dalı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç