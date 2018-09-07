Vazgeçmeyen FETÖ’cüler bu kez toplantı halinde yakalandı

FETÖ terör örgütü üyelerince her hafta toplantı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde FETÖ üyelerinin toplantı yaptığı ev tespit edildi. Ekipler, en son 6 Eylül tarihinde saat 20.00 sıralarında FETÖ üyelerinin toplantı halinde oldukları esnada yaptığı operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan görevinden ihraç olan öğretmen F.S.E.’nin 2 ay 25 gün, memur E.M.B.’nin 2 ay 17 gün, belediye çalışanı Ö.F.’nin 10 ay 18 gün, iş adamı M.Z.G.’nin 10 ay 20 gün, esnaf M.G.’nin 2 ay 24 gün, işçi M.S.’nin 4 ay 16 gün, öğretmen A.K.’nın 8 ay 18 gün, iş adamı M.A.’nın 3 ay 23 gün, öğretmen Ş.M.’nin 4 ay 15 gün, öğretmen M.Ö.’nün ise 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklu kalarak tahliye olduğu belirlendi.

Yetkililer, yakalanan 10 şahsın tamamının da daha önce FETÖ soruşturmalarında yakalandıklarını ve yargılama sonucunda tamamının da değişik sürelerde cezaevinde tutuklu kalmalarına rağmen tahliye olduktan sonra halen FETÖ terör örgütünü faaliyetleri kapsamında toplanmaya devam etmelerinin dikkat çekici olduğunu bildirdi. Yetkililer ayrıca, operasyonun ülke genelinde yapılan FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda ilk defa tamamı daha önce tutuklanıp cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve hiç pişmanlık göstermeyip terör faaliyetlerine devam ederek toplantı esnasında yakalama yapılan operasyon olduğuna dikkat çekti.