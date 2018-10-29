VDK Başkan Yardımcısı Ferit Taş Kayseri'de paydaş ziyaretlerinde bulundu

VDK Başkan Yardımcısı Ferit Taş, Kayseri ziyareti kapsamında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Vergi Dairesi Başkanlığı, Kayseri SMMMO Yönetimi, Vergi Müfettişleri Derneği Kayseri Temsilciliği ile görüştü.

Kayseri başta olmak üzere çevre illerde bulunan VDK Grup Başkanlıklarını ziyaret eden VDK Başkan Yardımcısı Ferit Taş, "Mükellef hakları noktasında verilen hizmetten Kayseri iş insanlarımız, firmalarımız gayet memnun. Bize yapılan geri dönüşler bunu gösteriyor. Bu bağlamda görevini en iyi şekilde yerine getiren meslektaşlarımı tebrik ediyor ve her birine teşekkür ediyorum" dedi.

VDK Başkan Yardımcısı Taş, kendisinin de vergi müfettişi kökenli olduğunu bundan dolayı mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirterek, "Gelecekten umutlu ve pozitif bir bakış açısına sahip olmalıyız. Vergi müfettişliği mesleği gerek kamuya gerekse özel sektöre eğitici ve öğretici yol göstermektedir" diye konuştu.

VDK Başkan Yardımcısı Ferit Taş, daha sonra Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a giderek VDK Grup Başkanlıklarını ziyaret etti. Burada yöneticiler, vergi müfettişleri ve yardımcılarıyla bir araya geldi.