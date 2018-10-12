Ve Anadolu Efes zaferle başladı!

Karşılaşmaya Larkin, Beaubois, Anderson, Moerman ve Dunston beşi ile çıkan Anadolu Efes maçın ilk basketini Larkin ile buldu. Karşılıklı basketler ile geçilen ilk üç dakika içinde Anadolu Efes, Anderson ve Moerman ile pota altı isabetleri bulurken, üçüncü dakika 6-6 eşitlik ile geçildi. Takip eden iki dakika içinde ev sahibi ekibin sayılarına Beaubois'nın üçlüğü ile yanıt veren Efes, beşinci dakikadaki televizyon molasına 9-14 geride girdi.

Mola dönüşünde Dunston'dan gelen şık smaç ile Anadolu Efes, farkı üç sayıya indirdi. Sekizinci dakikada Anderson'ın kaydettiği smacın ardından kalan iki dakikalık bölümde Moerman ve Motum ile faul çizgisinde beş isabet bulan Anadalu Efes, ilk periyodu 18-19 geride geçti. İkinci periyoda Micic'in üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, etkili oyununu sürdürünce soyunma odasına 44-37 üstün girdi.

İkinci yarıya Moerman ve Simon'un üç sayılık basketleri ile başlayan Anadolu Efes, 21. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti ve ev sahibi ekibin molası geldi: 50-37. Mola sonrasında basket faul pozisyonundan üç sayı bulan Dunston, 22. dakikada bu çeyrekteki mini seriyi 9-0'a getirdi: 53-37.

Bu bölümde vites arttıran Anadolu Efes, Doğuş ve Larkin'in sayıları ile 25. dakikada skoru 60-41'e getirdi. Anderson ve Larkin'in sayıları ile periyodun son 2:30 dakikasında lacivert-beyazlılar farkı 20 sayıya yükseltti: 65-45. Kalan bölümde farkı koruyan Anadolu Efes, son periyoda 72-51 üstünlük ile girdi. Final periyodunda da Alman ekibine karşı üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, salondan 90-71 galip ayrıldı.