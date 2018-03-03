Diğer
Kategoriler

Ve Cenk Tosun Everton'da ilk golünü attı | Premier Lig'deki ilk golü

Milli yıldız Cenk Tosun yeni takımı Everton formasıyla ilk golünü attı.

Ve Cenk Tosun Evertonda ilk golünü attı | Premier Ligdeki ilk golü

03 Mart 2018 16:11

Beşiktaş'tan 27 milyon Euro'luk rekor bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun yeni takımı Everton formasıyla ilk golünü attı. İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Burnley ile karşılaşan Everton maça oldukça etkili başladı. Everton 20. dakikada Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. Böylece Cenk Tosun, Everton formasıyla İngiltere'deki ilk golünü de atmış oldu.

Burnley - Everton Maçının İlk 11'leri

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Hendrick, Gudmundsson, Westwood, Cork, Lennon, Barnes

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Williams, Martina, Walcott, Gueye, Davies, Sigurdsson, Calvert-Lewin, Cenk Tosun

Cenk Tosun ilk 11'de

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç