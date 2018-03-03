Ve Cenk Tosun Everton'da ilk golünü attı | Premier Lig'deki ilk golü

Beşiktaş'tan 27 milyon Euro'luk rekor bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun yeni takımı Everton formasıyla ilk golünü attı. İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Burnley ile karşılaşan Everton maça oldukça etkili başladı. Everton 20. dakikada Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. Böylece Cenk Tosun, Everton formasıyla İngiltere'deki ilk golünü de atmış oldu.

Burnley - Everton Maçının İlk 11'leri

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Hendrick, Gudmundsson, Westwood, Cork, Lennon, Barnes

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Williams, Martina, Walcott, Gueye, Davies, Sigurdsson, Calvert-Lewin, Cenk Tosun

Cenk Tosun ilk 11'de