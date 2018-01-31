Ve Eto’o, Atiker Konyaspor’a imzayı attı

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında düzenlenen imza töreninde konuşan Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, Adis Jahovic'in ardından Eto'o ile takım kadrosunu güçlendirdiklerini söyledi. Bu transferlerin ardından takımın ligde hak ettiği yere geleceğine inandıklarını kaydeden Yılmaz, "Eto’o gerek Türkiye'de gerek dünyada çok önemli bir oyuncu. Kendisini Konya'da görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde de Antalyaspor’a önemli katkılarda bulundu. Daha önceki yaşamına baktığımızda da dünyanın çok önemli takımlarında görev aldı ve futbolun zirvesine çıktı. Böyle bir oyuncunun Atiker Konyasporumuza da çok önemli katkıları olacaktır. Önceki gün Adis Jahovic‘i bağrımıza basmıştık, bugün de Eto’o’yu bağrımıza basıyoruz. Takımımızın bulunduğu yer hak ettiği yer değil. Yaptığımız transferlerle beraber takımımız hızlı bir şekilde yukarı çıkacaktır. Kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Atiker Konyasporumuza önemli katkılar yapacak ve Konyaspor hak ettiği yeri bulacaktır” dedi.

Eto'o: "Futbol bir aşktır"

Antalyaspor'a ve taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Samuel Eto’o, futbolun bir aşk olduğunu söyledi. Eto'o, Antalyaspor taraftarına seslenerek, "Bu acı dolu bir durum. Bazıları anlamakta güçlük çekeceklerdir ama bir gün beni anlayacaklardır. Çünkü futbol bir aşktır. Futbol hayatı kısa ve böyle devam etmek zorundadır. Antalya benim ikinci memleketimdir. Futbol bir tenis oyunu değildir, takım arkadaşlarıma da ihtiyacım olacak. Onların katkılarıyla Konyaspor'u yükselişe çıkaracağız. Her oyuncu güzel ve dolu bir statta oynamak ister. Burada taraftarlara da büyük görev düşüyor. Hocamıza da teşekkür ediyorum, 36 yaşında bir oyuncu olarak bana güvenip bana bu teklifi getirdiği için."

"Konyaspor'un teklifi heyecanlandırdı"

Konyaspor'u tercih etmesindeki ana sebebin sorulması üzerine Eto'o, yeşil beyazlıların Türkiye ve Süper Kupa sahibi olduğunu anımsatarak, "Konyaspor'da büyük bir kulüp. Son yıllardaki başarılarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kupa aldı ve Avrupa Kupalarında yer aldı. Konyaspor bana yapmış olduğu tekliflerde ve öngörmüş olduğu planlarda beni çok heyecanlandırdı. Benim de zaten futbol kariyerimin sonlarında bu planlarda yer almak beni ayriyeten çok heyecanlandırıyor, bu yüzden Konyaspor’u seçtim" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, “Türkiye Kupasında rakip Galatasaray ve kupayı kazanmamız durumunda tekrar bir Avrupa kapısı açılacak Avrupa’ya gitmek ister mi sorusuna, “Ben de ümit ediyorum, harika bir duygu olur. Tekrardan Avrupa müsabakalarında yer almak isterim tabii ki de” dedi.

"Uzun yıllar burada olmak isterim"

“Şu an 36 yaşında futbolu Konyaspor’da bırakacak diyebilir miyiz, Konya hakkında neler biliyor” sorusuna yıldız oyuncu, uzun yıllar burada oynamak istediği cevabını verdi. Konya hakkında çok bilgi sahibi olmadığını fakat zamanla öğreneceğini belirten yıldız golcü, "Önemli olan futbolu buraya maksimum olarak vermek ve bu şehrin de bir halkı olmuş olacağım. Futbolu Konyaspor’da mı bırakacağım, bilemeyiz tabii ki de. İnsan istiyor ki aklından birçok şey geçiyor, ben de uzun yıllar burada olmak isterim ama en önemlisi o kadar gelecek değil şu anda ne yapabileceklerimiz” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de son 4 sezonda en çok gol atan isim olduğu ve önümüzdeki 2,5 sezondaki gol hedefi sorulan Eto'o, "Öyle bir hedefim yok. Benim hedefim takıma katkılı olmak, benim gol atmadan önce Johaviç’in gol atması önemli. O yüzden ben de ona yardımcı olacağım. Önemli olan takım oyunu, herkesin birlikte olması. Konyaspor’u hep birlikte takım olarak başarıya taşıması” yanıtını verdi.

"Türkiye ligi çok değişti"

Dünyada bir çok takımda oynadığını anımsatılarak Süper Lig'in hangi seviyede olduğu ve Türkiye'de teknik direktör olarak çalışmak ister mi ? şeklindeki soruya Eto'o, "Önemli liglerde oynadım. Türkiye ligi de gelişmekte olan önemli bir lig ve bu gelişme süreci zaman alıyor. Ama Türkiye’deki futbola olan yatırım, özellikle son 2 yılda Türkiye ligi çok gelişti. Tabii ki de futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak istiyorum ve bu teknik direktörlüğüm ile birlikte kupalar ya da şampiyonluklar kazanmak istiyorum, ümit ediyorum” diye cevap verdi.

Konuşmaların ardından Eto'o kendisini Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ile tokalaştı. Daha sonra Eto'o bu sezon giyeceği 81 numaralı formasıyla poz verdi.

Basın toplantısının ardından Jahovic ve Samuel Eto'o, Büyükşehir Belediye Stadyumu içerisinde kendilerini bekleyen taraftarlarla buluştu. Taraftarlarla fotoğraf çektiren yıldız oyuncular tribünlere futbol topu göndererek üçlü çektirdi.

H.İbrahim Parlak - Ahmet Ataş

